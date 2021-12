Vizjak interpelacijo v celoti zavrača kot neutemeljeno

Ljubljana, 17. decembra - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je še pred začetkom današnje seje DZ, na kateri bodo obravnavali zahtevo opozicijskih LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP za njegovo interpelacijo, to v celoti zavrnil kot neutemeljeno. Zatrdil je, da odstopil ne bo, pa tudi, da ima ministrstvo pod njegovim vodstvom kaj pokazati.