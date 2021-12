Minister Vizjak s podporo poslancev SDS

Ljubljana, 16. decembra - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki ga v petek v DZ čaka interpelacija, uživa vso podporo poslanske skupine SDS, zagotovljene ima vse glasove, sta danes poudarila Danijel Krivec in Bojan Podkrajšek. "Vizjak nas je v odgovoru na interpelacijo pomiril in prepričal," je pojasnil Krivec in dodal, da so očitki iz interpelacije brezpredmetni.