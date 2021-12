V interpelaciji Vizjaka očitki glede pogovorov s Petanom in favoriziranje kapitala

piše Martina Gojkošek

Ljubljana, 15. decembra - Interpelacija v DZ v petek čaka ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Očitki opozicijskih vlagateljic LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP so številni, povod za interpelacijo pa je bila objava posnetkov Vizjakovih pogovorov z Bojanom Petanom. Vizjak vse kritike zavrača kot neutemeljene in je prepričan, da bodo njegova pojasnila prepričala poslance.