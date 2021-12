Na ljubljanski pediatrični kliniki začeli cepiti otroke od petega do 11. leta

Ljubljana, 16. decembra - Na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so prvih 18 otrok v starosti od pet do 11 let cepili proti covidu-19 že v sredo, danes jih bodo 40, je v izjavi za medije povedal predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Tadej Battelino. Ocenjujejo, da je odziv za zdaj zelo dober.