Nov dom za starejše v Slivnici sprejel prve stanovalce

Hoče, 18. decembra - V novi dom za starejše občane v Slivnici, ki sodi pod okrilje mreže SeneCura, so se ta teden namestili prvi stanovalci. "V naslednjih dneh nadaljujemo vselitve in v načrtu imamo, da bomo novoletne praznike v novem domu praznovali že z deset do petnajst stanovalci," je povedala poslovna direktorica SeneCura za Slovenijo Sanda M. Gavranovič.