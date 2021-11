Prvi stanovalci v novi dom za starejše v Slivnici predvidoma decembra

Hoče, 7. novembra - Gradbena dela za novi dom za starejše občane v Slivnici, ki sodi pod okrilje mreže SeneCura, so v celoti zaključena. Prve stanovalce bo začel sprejemati predvidoma decembra. "Interes potencialnih stanovalcev je velik in prvi koraki v tej smeri so se že začeli," je za STA povedala poslovna direktorica SeneCure za Slovenijo Sanda M. Gavranovič.