V Pivki še ta mesec začetek gradnje doma starejših občanov

Pivka, 14. maja - V Pivki so po zapletih, ki so nekoliko podaljšali postopek, nedavno vendarle pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo prvega doma starejših občanov v občini. Avstrijsko podjetje SeneCura bo do konca leta 2022 vzpostavilo dom za 70 oskrbovancev, po besedah pivškega župana Roberta Smrdelja pa bodo dela začeli še v tem mesecu.