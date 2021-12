Svet krščanskih cerkva v Sloveniji poziva k cepljenju

Ljubljana, 16. decembra - Svet krščanskih cerkva v Sloveniji z zaskrbljenostjo spremlja visoko rast števila okuženih in obolelih s covidom-19 v Sloveniji, ostalih delih Evrope ter sveta. Vse vernike in ljudi dobre volje poziva, da upoštevajo navodila zdravstvene stroke, še posebej pa da se cepijo in tako pomagajo ustaviti širjenje virusa.