Pri cepljenju in testiranju pripravljenih pomagati več kot 200 zobozdravnikov

Ljubljana, 15. decembra - Več kot 200 zobozdravnikov, tako zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih kot koncesionarjev in zasebnikov, je pripravljenih pomagati v cepilnih centrih in na mestih za testiranje. Glede na potrebe so že vključeni v delo, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik odbora za zobozdravstvo pri zdravniški zbornici Krunoslav Pavlović.