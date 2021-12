Anketa združenja pediatrov: Za cepljenje svojih otrok proti covidu-19 se je odločilo 85,6 odstotka pediatrov

Ljubljana, 13. decembra - Anketa Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu je pokazala, da se je za cepljenje svojih otrok proti covidu-19 odločilo 76,7 odstotka pediatrov, še 8,9 odstotka pa jih to načrtuje. Gre sicer za otroke, stare med 12 in 18 let, za katere je bilo cepivo v času izvedbe ankete že na voljo, so sporočili iz zdravniške zbornice.