Černač na Gorenjskem o sofinanciranju manjših kanalizacijskih in vodovodnih sistemov

Cerklje na Gorenjskem, 10. decembra - Minister Zvone Černač je današnji obisk Cerkelj na Gorenjskem izkoristil za pogovor o poselitveni specifiki občine in problematiki snovanja aglomeracij. Pojasnil je, da je Slovenija pri pogajanjih o načrtu za okrevanje in odpornost pridobila nepovratna sredstva za manjše kanalizacijske in vodovodne sisteme.