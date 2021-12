Vlada z delovnim posvetom začela obisk v gorenjski regiji

Gorenja vas, 10. decembra - Vlada je današnji regijski obisk Gorenjske začela z delovnim posvetom v Gorenji vasi. Po posvetu se bodo razkropili po regiji in se srečali s predstavniki podjetij, občin in drugih. Zvečer bo v Cerkljah še javna tribuna z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.