Petnajst članic EU bo zagotovilo zaščito 40.000 Afganistancem

Bruselj/Ljubljana, 10. decembra - Petnajst članic EU se je zavezalo, da bo zagotovilo zaščito skoraj 40.000 Afganistancem, je po Twitterju sporočila evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Med njimi so Nemčija, Francija, Španija in Nizozemska. Slovenije pa ni med temi državami, so za STA sporočili z notranjega ministrstva.