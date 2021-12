Dikaučič: Spoštovanje in uresničevanje človekovih pravic zahtevata nenehno pozornost

Ljubljana, 10. decembra - Minister za pravosodje Marjan Dikaučič ob današnjem svetovnem dnevu človekovih pravic poudarja, da spoštovanje in uresničevanje človekovih pravic zahtevata nenehno pozornost, vsakodnevno prizadevanje in ozaveščanje. Enakost in nediskriminacija sta po njegovih besedah ključni za uspešno spopadanje z največjimi izzivi našega časa.