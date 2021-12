V ZDA odobrili poživitveni odmerek Pfizerjevega cepiva za 16- in 17-letnike

Washington, 10. decembra - Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v četrtek odobrila izredno uporabo poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 podjetij Pfizer/BioNTech pri najstnikih, starih 16 in 17 let. Za starejše je poživitveni odmerek že odobren. Nekaj ur kasneje je enak korak naredil tudi Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).