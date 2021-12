Tonin na konferenci Evropske obrambne agencije o inovacijah na področju obrambe

Ljubljana, 7. decembra - Minister za obrambo Matej Tonin se je danes udeležil letne konference Evropske obrambne agencije. V ospredju pogovorov so bile inovacije na področju evropske obrambe. Tonin je izpostavil pomen obrambnih inovacij za razvoj strateške in tehnološke suverenosti, so sporočili z obrambnega ministrstva.