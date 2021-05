Obrambni ministri EU za krepitev partnerstva z Natom

Lizbona, 28. maja - Obrambni minister Matej Tonin se je v Lizboni udeležil dvodnevnega neformalnega srečanja ministrov za obrambo EU, na katerem so nadaljevali razpravo o strateškem kompasu. V razpravi o krepitvi strateškega partnerstva med EU in zvezo Nato so se zavzeli za medsebojno usklajenost organizacij, izogibanje podvajanju in poglabljanje sinergij.