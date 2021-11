Konferenca: Za učinkovito zoperstavljanje hibridnim grožnjam nujno sodelovanje EU in Nata

Ljubljana, 25. novembra - Na konferenci o hibridnih grožnjah, ki je danes potekala v Ljubljani, so udeleženci izpostavili trend rasti hibridnih groženj. Poudarili so, da je za učinkovito zoperstavljanje hibridnim grožnjam nujno sodelovanje EU in Nata kot tudi držav Zahodnega Balkana, so sporočili iz ministrstva za obrambo.