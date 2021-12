V Grčiji odobrili cepljenje otrok proti covidu

Atene, 6. decembra - Grške zdravstvene oblasti so odobrile cepljenje otrok, starih od pet do enajst let, proti covidu-19. Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Marios Temistokleus je danes pojasnil, da jih bodo cepili z manjšimi odmerki kot odrasle in da bo prva serija cepiva prispela 13. decembra. Cepljenje otrok bodo začeli dva dni kasneje.