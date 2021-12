GZS ob težavah energetsko intenzivnih podjetij pripravila predloge ukrepov za državno pomoč

Ljubljana, 6. decembra - Gospodarstvo je talec višjih stroškov energentov, žrtev pa so sredstva za razvoj in investicije, opozarjajo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), kjer so pripravili predlog sheme za državno pomoč podjetjem, zlati energetsko intenzivnim. Pričakujejo čim hitrejši odziv države, da bi podjetja lahko premostila trenutne razmere.