Mariborski mestni svet prihodnji teden o subvenciji cen ogrevanja

Maribor, 2. decembra - Visoke cene ogrevanja in posledična razrešitev dolgoletnega direktorja Energetike Maribor Alana Perca razvnemajo mariborsko politiko in javnost. Mestni svetniki bodo na izredni seji prihodnji teden odločali o predlogu župana za 30-odstotno subvencijo cene ogrevanja za november in december za gospodinjstva, ki jih ogreva Energetika Maribor.