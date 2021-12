Papež v Grčiji o migracijah in odpuščanju za pretekla dejanja katolikov

Atene, 4. decembra - Papež Frančišek je prvi dan svojega obiska v Grčiji posvetil predvsem vprašanju migracij, pri čemer je kritiziral nacionalistične delitve in egoizem znotraj EU, ki da so krivi za neusklajen pristop unije do priseljevanja. Na srečanju z vodjo grške pravoslavne cerkve je poleg tega prosil odpuščanja za zločine katolikov.