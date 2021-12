Papež Frančišek začenja obisk na Cipru

Nikozija/Atene, 2. decembra - Papež Frančišek bo danes začel petdnevni obisk Cipra in Grčije, na katerem bodo po napovedih v ospredju ekumenizem in migracije. Prvi dan turneje se bo v Nikoziji srečal s predstavniki Cerkve, sprejel ga bo predsednik Nikos Anastasiadis, srečal pa se bo tudi s predstavniki vlade in civilne družbe.