Nikozija, 3. decembra - Papež Frančišek je danes v Nikoziji na srečanju z migranti opozoril, da so ti žrtve suženjstva, ter obsodil trpljenje, ki so mu izpostavljeni. Kot je poudaril, svet vidi, kaj se dogaja, najbolj grozljivo pa je, da se na to navaja, poročajo tuje tiskovne agencije.