Dnevnik o varnostnih pasovih (4. 12.)

Ljubljana, 3. decembra - Matej Štakul v komentarju Z varnostnim pasom podobno kot s covidom piše o varnostnih pasovih v avtomobilih, ki so rešili več kot milijon življenj, skozi prizmo stroška pa družbi prihranili 2000 milijard evrov. Meni, da je varnostni pas vez z življenjem. Če se namreč zgodi nesreča in niste pripeti, tvegate hude poškodbe in celo smrt.