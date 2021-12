Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 12.)

Ljubljana, 3. decembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o novih okužbah s koronavirusom v Sloveniji in o tem, da je slovenska vlada prepovedala strežbo hrane in pijače na stojnicah božičnih sejmov po državi. Poročale so tudi o odločitvi vlade, da je za osebe v tveganem stiku za okužbo s koronavirusno različico omikron obvezna karantena.