Mladina o davčni reformi (3. 12.)

Ljubljana, 3. decembra - Grega Repovž v komentarju Drugi svet piše o davčni reformi. Vlada je ta teden uspešno izpeljala še eno fazo sprejemanja davčne reforme. Avtor meni, da politiki davke znižujejo sebi, saj da so oni tisti, ki se počutijo prikrajšane s po njihovem mnenju visokimi davki. Inženirji in podjetniki so omenjeni le zato, da se zadeva bolje sliši, piše avtor.