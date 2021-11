Janković: Za požarno varnost odgovoren vsak lastnik objekta

Ljubljana, 30. novembra - Ljubljanski župan Zoran Janković ne želi špekulirati, zakaj je danes prišlo do obsežnega požara v Vižmarjah, in bo počakal na poročilo policije. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci, je v Ljubljani veliko lokacij, kjer lahko pride do požara, ob tem pa poudaril, da je za požarno varnost odgovoren vsak lastnik objekta.