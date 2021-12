Pedagoška stroka nasprotuje spremembam v sestavi svetov šol in vrtcev

Ljubljana, 3. decembra - Pedagoška stroka je pred današnjo obravnavo novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja na seji parlamentarnega odbora izrazila nestrinjanje s predlogom. Sogovorniki so poudarili, da bo s spremembami v sestavi svetov zavodov šol in vrtcev prišlo do vstopanja politike v delovanje šol in vrtcev.