Sviz začenja z zbiranjem podpisov proti spreminjanju sestave svetov zavodov

Ljubljana, 2. novembra - Sindikat Sviz danes začenja z zbiranjem podpisov med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju proti spreminjanju sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bi jo prinesla novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Podpise bodo zbirali do 19. novembra.