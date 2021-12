Odbor za izobraževanje o predlogu spremembe sestave svetov vrtcev in šol

Ljubljana, 3. decembra - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo danes obravnaval predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki predvideva povečanje števila predstavnikov ustanovitelja. Predlogu nasprotuje pedagoška stroka, saj naj bi pri imenovanju ravnateljev šol in vrtcev več vpliva imela politika namesto zaposlenih.