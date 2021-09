Sviz in stroka opozarjata na poskus politizacije javnih vrtcev in šol

Ljubljana, 17. septembra - V Svizu so kritični do novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov. S povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na pet od skupno 11 članov se odpirajo vrata odločilnemu vplivu politike na delovanje vrtcev in šol ter izbiro ravnateljev, opozarjajo tako v Svizu kot tudi v stroki.