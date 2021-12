Odbor DZ potrdil predlog zakona o debirokratizaciji

Ljubljana, 1. decembra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes potrdil predlog zakona o debirokratizaciji. Njegov cilj je olajšati dostopnost do javnih storitev in ukiniti številna administrativna bremena, ki jih država nalaga državljanom, gospodarskim subjektom in občinam pri poslovanju z državo.