V DZ neenotno glede predlaganega zakona o debirokratizaciji

Ljubljana, 20. oktobra - Poslanske skupine so razdeljene glede podpore predlogu zakona o debirokratizaciji. Podporo so napovedali v koaliciji in ob zadržkih tudi v DeSUS, proti bodo v LMŠ, SD, Levici in SAB, v SNS niso povedali, kako bodo glasovali. Koalicija poudarja nujnost odprave administrativnih ovir, del opozicije se strinja, a meni, da ta zakon tega ne bo prinesel.