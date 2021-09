Gospodarstvo obžaluje umik predloga uvedbe socialne kapice

Ljubljana, 22. septembra - Gospodarske organizacije obžalujejo umik določbe o uvedbi socialne kapice iz predloga zakona o debirokratizaciji. "Z razočaranjem ugotavljamo, da se kot družba nismo zmožni dogovoriti o ključnih razvojnih vprašanjih za prihodnost Slovenije in nadaljnje blaginje njenih prebivalk in prebivalcev," so organizacije zapisale v današnjem odzivu.