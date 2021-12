Inšpektorji neizpolnjevanje pogoja PCT ugotovili pri približno dveh odstotkih potnikov

Ljubljana, 1. decembra - Inšpektorji inšpektorata za infrastrukturo so v novembru v nadzorih ob koncu tedna pregledali 507 avtobusov in 237 vlakov s skupno 12.113 potniki. Pri približno dveh odstotkih so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogoja PCT. Prav tako pogoja PCT niso izpolnjevali trije vozniki, ki jim je inšpektor takoj prepovedal opravljanje nadaljnjega dela.