Na Pediatrični kliniki upajo, da bodo prihodnji teden začeli cepiti otroke, stare od 5 do 11 let

Ljubljana, 1. decembra - Na Pediatrični kiniki so doslej skrbeli že za preko 80 otrok s potrjeno okužbo na novi koronavirus. Ta lahko tudi v otroški populaciji povzroči zdravstvene težave, cepljenje zmanjša možnost obolevanja, izpostavljajo pediatri. Izrazili so upanje, da bodo lahko prihodnji teden na kliniki začeli s cepljenjem otrok od 5 do 11 let.