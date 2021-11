Nato pretresa možnosti gospodarskih in političnih sankcij proti Rusiji v primeru uporabe sile proti Ukrajini

Bruselj/Riga, 30. novembra - Zunanji ministri članic zveze Nato so danes v Rigi pretresli možnosti gospodarskih in političnih sankcij proti Rusiji v primeru vnovične uporabe sile proti Ukrajini. Zaveznice so enotne glede cilja, da je treba Moskvo odvrniti od nadaljnje agresije, je po razpravi povedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg.