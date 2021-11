EU in Nato zagotovila podporo članicam ob meji z Belorusijo

Vilnius, 28. novembra - Evropska unija in zveza Nato sta izrazila solidarnost z Litvo, Latvijo in Poljsko, ki se soočajo z valom migrantom iz Belorusije. EU in zavezništvo sta tudi pripravljena okrepiti sodelovanje v odzivu na hibridne grožnje, sta danes v Vilniusu zatrdila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.