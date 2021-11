Zunanji ministri Nata o zaostrenih razmerah ob mejah z Ukrajino in Belorusijo

Bruselj/Riga, 30. novembra - Zunanji ministri članic zveze Nato bodo danes v latvijski prestolnici Riga razpravljali o kopičenju ruskih sil ob in v Ukrajini ter o zaostrenih razmerah ob meji z Belorusijo zaradi spodbujanja migracij in s tem izvajanja pritiska na zaveznice Poljsko, Latvijo in Litvo, kar v Natu opisujejo kot hibridno kampanjo.