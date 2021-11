Na Nizozemskem prvi primer omikrona že 19. novembra

Haag, 30. novembra - Nova koronavirusna različica omikron je na Nizozemskem prisotna že dlje časa, kot so menili sprva. Omikron so namreč odkrili še pri dveh vzorcih, ki so jih na Nizozemskem vzeli 19. in 23. novembra, so danes sporočili iz nacionalnega inštituta za zdravje in okolje RIVM.