Na zemljevidu ECDC temno rdeča večina srednje in vzhodne Evropa

Stockholm, 25. novembra - Na danes posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) skorajda celotna srednja in vzhodna Evropa, vključno s Slovenijo, ostajata temno rdeči. Evropska unija je resda trenutno pretežno rdeča, a vendarle je, z redkimi izjemami, vidna ločnica med svetlejšim zahodom in temnejšim vzhodom povezave.