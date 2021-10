Prepoved frackinga že četrtič padla v vodo

Ljubljana, 26. oktobra - Poslanci so danes s petimi glasovi za in 38 proti zavrnili nadaljnjo obravnavo predloga novele zakona o rudarstvu, ki so ga v zakonodajni postopek z željo prepovedati hidravlično lomljenje v Sloveniji, s tem pa preprečiti načrte britanske družbe Ascent Resources za vrtanje v Petišovcih, v postopek že četrtič vložili v Levici, LMŠ in SD.