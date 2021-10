LMŠ, SD in Levica z novim poskusom prepovedi frackinga

Ljubljana, 28. oktobra - Poslanske skupine Levica, LMŠ in SD so v zakonodajni postopek vnovič vložile predlog za prepoved hidravličnega lomljenja v Sloveniji. To je peti poskus, s katerim želijo preprečiti načrte britanske družbe Ascent Resources za vrtanje v Petišovcih. Četrtega je DZ zavrnil v torek.