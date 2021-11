V zagrebškem živalskem vrtu dva leva okužena s koronavirusom

Zagreb, 25. novembra - Okužbo z novim koronavirusom so v sredo potrdili pri dveh levih v zagrebškem živalskem vrtu, je potrdilo hrvaško ministrstvo za kmetijstvo. Leva Ayano in Lea je okužil njun skrbnik, so za hrvaške medije dejali v živalskem vrtu. Leva sta prvi živali, ki sta se okužili z novim koronavirusom v živalskem vrtu v Zagrebu.