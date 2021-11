Državna sekretarka: Z zakonom o dolgotrajni oskrbi bodo največ pridobili upravičenci in svojci

Ljubljana, 24. novembra - DZ je v nadaljevanju današnje izredne seje končal obravnavo vseh dopolnil k predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, ki so jih večinoma vložili v koalicijskih SDS, NSi in SMC. Glasovanje o njih bo danes v okviru glasovanj. Alenka Forte z ministrstva za zdravje pa je ob koncu dejala, da bodo po predlogu največ pridobili upravičenci in njihovi svojci.