Pred poslanci glasovanje o predlogu sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 24. novembra - Poslanci bodo na današnji seji obravnavali in glasovali o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi. Predlog, ki ga je v DZ vložilo ministrstvo za zdravje, so že precej dopolnili člana odbora za zdravstvo, razpravo in odločanje o številnih dopolnil pa je pričakovati tudi danes. Glavne kritike dela opozicije letijo na pomanjkanje vira financiranja.