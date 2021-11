V Nemčiji spet rekord okužb, po celi državi novi omejitveni ukrepi

Berlin, 24. novembra - V Nemčiji so v zadnjem dnevu potrdili doslej največ okužb z novim koronavirusom - našteli so jih 66.884, je davi sporočil inštitut Roberta Kocha. Obenem so za območje celotne države prav danes začeli veljati novi ukrepi za omejitev širjenja virusa, ki jih je minuli teden potrdil zvezni parlament.