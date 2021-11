Sodni svet Bruselj opozoril na zmanjšanje sredstev v proračunu

Ljubljana, 24. novembra - Sodni svet je evropskega komisarja za pravosodje Didierja Reyndersa, predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija in predsednika Evropske mreže sodnih svetov (ENCJ) Filippa Donatija opozoril na zmanjšanje proračunskih sredstev za delo sodnega sveta in sodišč v proračunu za prihodnje leto, so danes navedli v sodnem svetu.