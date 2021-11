Pahor za ureditev problema pri zmanjšanju proračunskih sredstev za nekatere institucije

Ljubljana, 18. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je na seji sodnega sveta dejal, da bi način, na katerega je prišlo do zmanjšanja proračunskih sredstev za nekatere samostojne državne institucije za leto 2022, lahko razumeli kot slabitev teh institucij. Glede na to si bo prizadeval, da pristojne opozori na ta problem in izpostavi potrebo po primerni ureditvi.